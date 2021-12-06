Любящая жена: Ляйсан Утяшева в алом платье-бюстье со шлейфом появилась на работе у Павла Воли

Телеведущая пришла на съемки новогоднего выпуска Comedy Club. Она поддержала мужа и увиделась со звездами.

Ляйсан Утяшева уже много лет строит карьеру на телевидении. Ранее она была выдающейся гимнасткой и приносила домой медали. Теперь Ляйсан ведет проект «Новые танцы».

Несмотря на свою занятость, она находит время на выходы в свет. В последнее время телеведущая демонстрирует дизайнерские наряды на премиях и коктейльных вечеринках. Она также несколько дней провела с мужем Павлом Волей в Париже, где они отметили годовщину.

С наступлением декабря стартовали новогодние съемки. 5 декабря состоялись съемки праздничного Comedy Club. Ляйсан провела время в компании мужа, приехав на его работу.

Для такого случая она нарядилась в алое бархатное платье-бюстье со шлейфом. Телеведущая продефилировала по лестнице в ярком наряде под песню Мэрилин Монро. Она сделала макияж и легкую укладку.

За столиком с ней разместилась Полина Гагарина. Также она встретила Пелагею. На мероприятии также присутствовали Ольга Бузова и Регина Тодоренко.

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