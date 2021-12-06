Словно невеста: Стеша Маликова позировала в кипенно-белом платье с многослойной юбкой в рюшах

Дмитрий Маликов в настоящий момент отдыхает в Дубае со своей семьей.

Дмитрий Маликов улетел в Арабские Эмираты с женой Еленой Изаксон и дочерью Стешей Маликовой. Звездная семья уже отметилась на выставке Dubai expo – 2020.

Здесь Стефания примерила белый твидовый жакет с четырьмя карманами, который стилист Александр Рогов выделял в числе последних трендов. Любимая ткань Коко Шанель приветствуется в этом сезоне, как и полуприлегающие модели.

Естественно, Маликовы были рады увидеть теплое море и роскошные пляжи Дубая. Стеша Маликова позировала на берегу Персидского залива в трендовом платье из кружева кипенно-белого цвета словно невеста. Наряд имел актуальные рукава-буфы и многослойную юбку с рюшами.

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