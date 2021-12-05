В белом, но отказалась от платья: в каком наряде Орлова появилась на своей тайной свадьбе

Ольга Орлова призналась публике, что еще 27 сентября она вышла замуж за своего возлюбленного Валерия. По словам певицы, в ЗАГС они сходили скромно, расписавшись вдвоем на двухлетие своего знакомства.

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Ведущая «Дома-2» отказалась на бракосочетании от традиционного платья с фатой, но все-таки остановила свой выбор на наряде белого цвета. Ольга Орлова облачилась в элегантный брючный костюм с жакетом на одну пуговицу модной утрированной длины.

Ранее звезда признавалась, что познакомилась со своим избранником в ресторане. Она долго наблюдала, как тот смотрит на нее во все глаза и никак не решается подойти. Потом Валерий все-таки решился и подсел к ней за столик. С тех пор они не расстаются.

Как рассказала Орлова, ее возлюбленный занимается бизнесом, обеспечен, умеет делать дорогие подарки, но совсем не романтичен. Все время своего романа с ним ведущая тщательно оберегала его от глаз поклонников, не появляясь с ним на публике и не показывая его фото в Сети.

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