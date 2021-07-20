Стройнит и молодит: Рогов показал летний жакет для полных возрастных дам с освежающим эффектом

Его стилист приобрел для своей мамы Любови Анатольевны.

Стилист Александр Рогов провел свое очередное шоу «Шоп-контент» на канале YouTube Rogov live в необычном формате, сделав модную закупку для собственной мамы Любови Анатольевны. Дама, к слову, с некоторых пор тоже пробует себя в роли ведущей. Вместе с сыном она иногда появляется в его интернет-проекте «Завтрак с королевой», разбирая луки отечественных и зарубежных звезд. При этом родительница знаменитости работает врачом.

Любовь Анатольевна с восторгом приняла предложение Александра устроить телевизионный шопинг, заметив, что любой маме такой подарок от ее ребенка будет невероятно приятен. Среди разных вещей, которые подобрал для нее наследник, особенно понравился женщине белый жакет свободного кроя из буклированной ткани. Рогов, к слову, сразу понял, что он хорошо подойдет матери, скрасив ее полную фигуру.

«Смотрите, какой крутой жакет! Мне нравится, что он не застегивается и этим будет создавать продольную полосу, силуэт вытягивать. Очень классные освежающие оттенки, к лицу!» — прокомментировал Рогов.

Он заметил, что мелкие крапинки, которые присутствовали на жакете, помогут в формировании самых различных образов, создавая опору для других составляющих стайла.

«Супер! Как все-таки светлые вещи освежают!» — воскликнул Рогов, увидев маму в выбранном жакете в примерочной.

С жакетом Любовь Анатольевна примерила базовую белую футболку без элементов декора, белые кеды и свободные голубые джинсы, зауженные и подвернутые книзу.

Дама заметила, что стала в этом луке выглядеть моложе и посоветовала своим ровесницам не бояться светлых оттенков.

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