Рекомендовала Хромченко: Пегова вслед за женой Виторгана предстала в кипенно-белом платье с кружевом

Такие наряды сейчас актуальны, кроме того, они придают образам женственность.

В этом сезоне очень актуальна одежда с элементами кружева. Об этом рассказали ранее такие стилисты, как Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала, а также Александр Рогов в программе СТС «Рогов в деле».

Наряды с кружевом, по мнению фэшн-экспертов, моментально наделяют образы романтичным женственным флером и выглядят привлекательно. Тренд на него ранее поддержала жена народного артиста Эммануила Виторгана Ирина Млодик, представ в свете в кипенно-белом платье свободного кроя.

Теперь свой выбор на белом кружеве остановила и актриса Ирина Пегова, ее платье оказалось выше колен практически полностью кружевным. Кроме того, оно имело и другой трендовый элемент – рукава-буфы.

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