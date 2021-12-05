Из благородного твида: дочь Маликова в сопровождении мамы предстала в Дубае в модном жакете с эффектом стройности

Дмитрий Маликов со своей женой Еленой Изаксон и дочерью Стешей Маликовой посетил в Дубае выставку «Dubai expo 2020».

Стефания вышла в свет в модном жакете из твида, который сейчас очень актуален. И именно к таким моделям ранее советовал присмотреться стилист Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live.

«Посмотрите, как стройнит!» — сказал про него ведущий.

Александр уверен, что свободные и полуприлегающие модели всегда показывают фигуру более компактно, чем она есть на самом деле. Также Рогов заметил, что светлые тона очень освежают лицо.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.