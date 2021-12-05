«Любовь»: Собчак в модной шапке и песочном пальто предстала с Богомоловым в Нью-Йорке

Ксения Собчак успела проявить себя в разных сферах. Однако она продолжает развиваться как телеведущая. Блондинка ищет острые темы и берет интервью у топовых селебрити.

При этом она успевает посещать светские рауты и уделять время родным. Недавно Ксения провела отпуск с сыном Платоном. А вот последние дни осени она то и дело появлялась на публике в ярких нарядах.

А теперь Собчак решила уехать в Америку. Она устроила романтические каникулы. С собой телеведущая взяла множество нарядов. Сначала она отметилась в золотых брюках и жакете.

А вот для прогулки с Константином Богомоловым блондинка выбрала джинсы и песочное пальто. Ее образ дополни вязаная шапка молочного цвета. Именно такие шапки крупной вязки стали трендом сезона.

Ксения позировала в обнимку с мужем в лучах солнца. Они показали настоящую идиллию в Центральном парке.

«Мое непобедимое солнце» — написала телеведущая. «Любовь. Осень в декабре», — добавила она хэштег.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Собчак. Многие одарили пару комплиментами. «Как же приятно на вас смотреть», «Сейчас он счастлив, и это его больше красит», «Как приятно видеть счастливых людей!», «Красивая девушка, довольный мужчина», «Какие классные», — прокомментировали пост подписчики.

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