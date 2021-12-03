«Образ — шикардос!»: Собчак с ободком-косичкой и в алом платье с баской появилась на гала-ужине

Телеведущая выбрала необычный наряд в русском стиле для светского раута журнала Vogue. С собой она взяла сумку в форме лошади.

Ксения Собчак является не только телеведущей, но и одной из самых известных модниц. Она с юных лет привыкла посещать светские рауты. Ее гардеробная чуть меньше, чем у Филиппа Киркорова, по словам самой блондинки.

Однако Ксения признавалась, что ограничивает себя в покупках, так как порой не замечает, как покупает одежду на миллионы рублей. Она всегда продумывает свои образы для выходов в свет.

В последнее время Собчак выбирает яркие наряды. Она носит как костюмы из кожи, так и струящиеся наряды. 2 декабря телеведущая появилась на гала-ужине журнала Vogue. Там действовал красно-черный дресс-код.

Блондинка вышла к журналистам в алом платье макси. Верх наряда с корсетом был выполнен из бархата, а талию подчеркнула баска. Ксения украсила прическу ободком-косичкой. В руках у нее была сумка в виде золотой лошади.

«Я была самой красивой и самой самоироничной — это важно! Уже все, уже тяжело, уже ноги требуют покоя. Образ — шикардос!» — поделилась позже звезда.

Наряд телеведущей в русском стиле привел поклонников в восторг. Многие были очарованы и заверили, что она похорошела. «Как голубые глаза горят», «Вы словно аристократка, боярышня», «Как вам идет такой образ», «Ну это роскошно», «Вы восхищаете своим отношением к себе», «Ксюша, лошадь в руках — огонь», «Наряд прям идеально вписался», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Напомним, что на ужине также отметились: Марина Юдашкина, Полина Гагарина, Вера Брежнева и другие известные персоны.

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