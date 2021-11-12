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По-молодежному: Кравченко поддержала тренд на «гномьи шапки», выбрав модель в самом модном цвете

Звезда «Сватов» примерила актуальный головной убор с клетчатым пальто.

По-молодежному: Кравченко поддержала тренд на «гномьи шапки», выбрав модель в самом модном цвете
Татьяна Кравченко. Фото: Global look press

В этом сезоне очень ярко заявил о себе принт в клетку, а пальто с ней стали настоящим хитом осени. Не отказала себе в модной вещице и актриса Татьяна Кравченко.

Она выбрала серый экземпляр, примерив с ним «гномью шапку» желтого оттенка, который был заметен в рисунке. Именно так советовал сочетать вещи стилист Александр Рогов.

Татьяна Кравченко и Стас Садальский. Фото: instagram.com/stassadal/

Любопытно, что и серый и желтый тона Институт цвета Pantone назвал в этом году самыми главными. Эксперты решили, что эти оттенки лучше других отражают настроение людей в пандемию. Серый выражает грусть, а желтый — мечты о празднике и солнечном свете.

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