«Возможность сбежать от зимы»: Собчак в «золотых» брюках палаццо и жакете отметилась в Нью-Йорке

Ксения Собчак уже давно стала телеведущей. Она с юных лет стала сниматься в передачах и создавать свои шоу. Теперь Ксения регулярно берет интервью у селебрити и известных личностей.

При этом она успевает воспитывать сына Платона и посещать светские рауты. Собчак минувшей осенью появилась на гала-ужинах и премиях. Каждый раз она демонстрировала яркие образы, в которые добавляла изюминки.

На днях Ксения посетила светский раут, где отметилась в алом платье дизайнера Ульяны Сергеенко. А вот теперь телеведущая намекнула, что улетела или хочет улетать из страны.

Она опубликовала фото, сделанное в Центральном парке Нью-Йорка. Блондинка позировала в золотистых брюках палаццо и изумрудном жакете на запах. При этом она была без макияжа, надев шапку.

«Лучшая возможность сбежать от зимы — улететь в Нью-Йорк» — написала звезда.

Поклонники были удивлены тем, как выглядит Ксения без косметики. При этом многие отметили, что она выделяется из толпы даже в США. «Какой интересный образ», «Вы такая необычная», «Ксения, как приятно видеть вас без мейка», «Сбежать круто, когда есть возможность», «Только в Нью-Йорке тоже зима», «Что-то вас подвел вкус! Зеленый, золотой, ох», — стали писать пользователи Сети.

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