Словно француженка: Карпович вслед за Алсу отметилась в пальто с модным принтом

Мирослава Карпович уже давно строит карьеру в актрисы. Публика успела ее полюбить за роль в сериале «Папины дочки». Она после проекта предпочла проводить время на фотосессиях.

Мирослава стала моделью, поэтому без проблем примеряет новые образы и экспериментирует с имиджем. В последние годы она также играет в театре. Недавно звезда впервые появилась на шоу у Ивана Урганта.

В одном из интервью актриса заверила, что не скрывает свой роман с Павлом Прилучным. Но они не публикуют совместных фото. Но Карпович с радостью хвастается нарядами. На днях она показала осенний образ в мятном цвете с брюками клеш. Теперь артистка запечатлелась в лосинах и свитере изумрудного цвета. Она надела длинное пальто с принтом pied-de-poule и розовый берет в стиле француженок.

Примечательно, что такие пальто стали актуальны в этом сезоне. Алсу, Ксения Бородина и другие модницы тоже носят такие пальто.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Мирослава. Многим приглянулся ее образ. «Такая хорошенькая», «Какое сочетание цветов», «Просто прелесть», «Ну такая красивая», «Пальто просто роскошное, как и берет», «Наряд такой яркий», «Мирослава, у тебя прям свое чувство стиля», «Как мне нравится», «Просто глаз не оторвать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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