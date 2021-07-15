Вечерний променад: Бородина в трикотажном платье по фигуре мятного цвета отметилась в Бодруме

Телеведущая продолжает отдыхать в Турции. Она нарядилась для ужина на побережье.

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она умеет разбираться в отношениях между мужчиной и женщиной, но самой телеведущей в любви не везет. Недавно она подтвердила, что разводится со вторым мужем Курбаном Омаровым. Однако девушка заверила, что не переживает. Несколько недель она появлялась на вечеринках и веселилась с друзьями. При этом звезда пополнила гардероб женственным образами.

Вот уже несколько дней Ксения отдыхает в Турции с детьми. Даже на отдыхе она не перестает наряжаться. Накануне девушка отметилась в топе и юбке макси в горох. Теперь она выбрала нежный и женственный лук для ужина на побережье и вечернего променада. Телеведущая запечатлела себя в силуэтном трикотажном платье приглушенного мятного цвета. Серебристые босоножки дополнили ее образ.

Примечательно, что перед этим девушка похвасталась новой сумкой Dior и сережками. «Такая миленькая», — отметила звезда.

Но на прогулке она предпочла чувствовать себя свободно. Девушка сделала легкие локоны и неброский макияж. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие считают, что телеведущая похорошела. «Идеальная женщина», «Боже, какая красивая», «Мне нравятся ваши наряды», «Очень элегантная», «Какой прелестный цвет», «Очень женственная, прям мечта», «Воплощение красоты», «Платье прекрасное», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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