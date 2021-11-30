Сила генов: Алсу показала редкие кадры с моложавой мамой, братьями и детьми

Алсу уже много лет выступает на сцене. Не раз она вспоминала, как в 14 лет уже снималась в клипах, а в 17 лет отправилась на «Евровидение». Она была самой популярной певицей в начале 2000-х годов.

Теперь Алсу уже стала мамой. Она воспитывает дочек Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля, который подарила бизнесмену Яну Абрамову. К слову, недавно пара посетила вечеринку жены Игоря Крутого.

Для Алсу семья всегда была на первом месте. Несколько лет назад певица показала Ксении Собчак дом в деревне, где она часто бывала с семьей, где жила ее бабушка.

Она не скрывает, что ее отец Ралиф Сафин бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл», помогал ей строить карьеру. А ее мама — Разия Сафина является архитектором. Обычно артистка редко публикует семейные кадры, но накануне она поделилась снимками, на которых предстала с папой и моложавой мамой.

На фото также можно увидеть братьев звезды: Руслана, Марата и Ренарда. Примечательно, что почти на всех кадрах Алсу с нежностью обнимает родительницу. А на одном из фото внучки обнимаю свою бабушку Разию.

«Спасибо мама», — написала она.

Поклонники восхитились тем, какая большая семья у звезды. Многие также были в восторге от того, как выглядит мама певицы. «Да создал же Господь такую красивую маму», «Я сейчас заметила, что Микелла оказывается похожа на бабушку, только нос немного другой», «Как трогательно! До слез!», «Мама просто шикарная», «У такой красотки и дети, и внуки красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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