«Глазами любимого»: Алсу в белоснежном платье в пол повеселилась на вечеринке с женой Крутого

Алсу является одной из тех певиц, которые прославились в юности. Но ей до сих пор удается быть одной из самых известных артисток в стране. При этом она уже стала женой бизнесмена Яна Абрамова и многодетной мамой.

Своему избраннику звезда подарила троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Примечательно, что она старается всегда выглядеть элегантно, чтобы подавать им хороший пример.

Если год назад Алсу редко появлялась на публике, то теперь она ездит на съемки телевизионных шоу и появляется на вечеринках. На днях певица стала гостьей на празднике у Игоря Крутого.

Его жена Ольга с размахом отпраздновала свой день рождения в Дубае. С 58-летием ее приехали поздравить многие друзья. Алсу появилась там в белоснежном силуэтном платье в пол. Волосы были собраны в хвост, а в ушах блестели серьги.

«Глазами любимого», — написала она.

Артистка вышла в свет с мужем. Но на танцполе она повеселилась с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, а также другими известными персонами. Кульминацией праздника стал большой торт.Именинница задула свечи и накормила мужа с ложечки.

«Вчера отметили день рождения прекрасной! Как и всегда на всех праздниках любимой семьи Крутых, было очень душевно и весело! Олечка, оставайся всегда такой обворожительной красоткой, нежной, мудрой женой, замечательной мамой! Крепкого здоровья вам с Крутым и всем всем родным и близким. Очень любим» — заявила Алсу.

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