Леди Огонь: Софья Эрнст появилась на гала-ужине в алом платье из шелка с фантазийными разрезами

Софья Эрнст отметилась на «Гала-ужине Russia in Vogue», куда приглашались российские звезды в нарядах красных оттенков. Этот дресс-код сделал вечеринку яркой и запоминающейся.

Софья Эрнст остановила свой выбор на алом платье по фигуре в пол из шелка, изюминкой которого стали фантазийные вырезы в области живота. Отметим, что такие элементы в настоящий момент в тренде, о чем ранее рассказывал стилист Александр Рогов.

Жена Константина Эрнста дополнила свой огненный лук крупными серьгами. И, в отличие от многих знаменитостей, посетивших светский раут, не стала красить красной помадой губы, выбрав натуральный оттенок. Также актриса не захотела утяжелять образ сложной прической, выбрав лаконичный хвост на прямой пробор.

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