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«Хорошее настроение – весомый повод»: Софья Эрнст показала осенний образ с аксессуаром Gucci

Актриса примерила новый аутфит с яркой сумочкой.

«Хорошее настроение – весомый повод»: Софья Эрнст показала осенний образ с аксессуаром Gucci
Софья Эрнст. Фото: Instagram.com/sofyapavlovna

Среди последних публикаций личного микроблога жены Константина Эрнста – Софии – появилась свежая фотография знаменитости в вельветовом пальто со «змеиными» сапогами.

Отметим, что к новому образу для осенних прогулок актриса подобрала сумочку Gucci из новой коллекции.

«А вы наряжаетесь в своей будничной жизни? Или нужен повод? Хорошее настроение – вполне, по-моему, весомый повод, а еще охота выгулять новую сумку», – отметила Эрнст.

Софья надела розовый свитер с V-образным вырезом и принтом в виде вышитых цветов. Эрнст добавила к наряду юбку длины миди с принтом «мильфлер» и сапоги с квадрантным носом.

Животный принт на сапогах перекликался с цветом пальто Софьи. А завершил образ актрисы аксессуар модного дома Gucci.

Исполнительница главной роли в сериале «Содержанки» отдала предпочтение молочной сумочке на коротком ремешке цвета малахита.

Софья Эрнст. Фото: Instagram.com/sofyapavlovna
Софья Эрнст в осеннем образе. Фото: Instagram.com/sofyapavlovna

Напомним, ранее актриса Софья Эрнст вслед за телеведущей Ксенией Бородиной примерила сапоги, похожие на «челси». Такая обувь стала хитом последнего сезона.

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