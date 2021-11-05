«Хорошее настроение – весомый повод»: Софья Эрнст показала осенний образ с аксессуаром Gucci

Среди последних публикаций личного микроблога жены Константина Эрнста – Софии – появилась свежая фотография знаменитости в вельветовом пальто со «змеиными» сапогами.

Отметим, что к новому образу для осенних прогулок актриса подобрала сумочку Gucci из новой коллекции.

«А вы наряжаетесь в своей будничной жизни? Или нужен повод? Хорошее настроение – вполне, по-моему, весомый повод, а еще охота выгулять новую сумку», – отметила Эрнст.

Софья надела розовый свитер с V-образным вырезом и принтом в виде вышитых цветов. Эрнст добавила к наряду юбку длины миди с принтом «мильфлер» и сапоги с квадрантным носом.

Животный принт на сапогах перекликался с цветом пальто Софьи. А завершил образ актрисы аксессуар модного дома Gucci.

Исполнительница главной роли в сериале «Содержанки» отдала предпочтение молочной сумочке на коротком ремешке цвета малахита.

Напомним, ранее актриса Софья Эрнст вслед за телеведущей Ксенией Бородиной примерила сапоги, похожие на «челси». Такая обувь стала хитом последнего сезона.

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