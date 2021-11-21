Жена Эрнста не сдержала эмоций, увидев Зудину в красном платье-футляре с дерзким разрезом во всю ногу

Марина Зудина отметилась в магазине одежды, где примерила несколько вечерних платьев.

Вдова Олега Табакова облачилась в шелковые модели-футляры на тонких бретелях с дерзким разрезом по всей ноге красного и бордового цвета. Но так и не смогла выбрать, какой ей нравится больше.

В итоге с этим вопросом обратилась к своим фолловерам в Instagram. В числе подписчиков, которые отреагировали на пост Марины Зудиной оказалась жена Константина Эрнста Софья Эрнст, которая поставила лайк под обнародованным видео и с восторгом написала, что лучше выбрать красный.

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