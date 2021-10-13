Горячий тренд: Софья Эрнст вслед за Ксенией Бородиной примерила сапоги-хит по типу челси

Софья Эрнст побывала на светском мероприятии, в рамках которого посмотрела прямую трансляцию показа Alexandr McQueen.

«С помощью технологий нас перенесли под стеклянный купол на крышу лондонско небоскреба, а потрясающий саундтрек дорисовал эффект присутствия, так что можно было почувствовать холодный ветер на своей коже. Коллекция — про сильную женщину, конечно. Но это моя скромная трактовка», — рассказала Софья Эрнст.

Актриса вышла в свет в полосатом джемпере и юбке-колоколе выше колен. Изюминкой ее образа стали ботфорты с низом по типу челси. Именно такие модели обуви Эвелина Хромченко называла в числе самых актуальных в сезоне.

К слову, ранее в похожих сапогах появилась на людях Ксения Бородина. Она выбрала вариант до колен.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.