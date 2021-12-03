Хромченко советовала присмотреться: Ротару появилась на новогодних съемках в платье-жатке оттенка экрю

Такие модели сейчас очень актуальны.

София Ротару, как и певицы Валерия, Кристина Орбакайте и Алсу, уже вовсю снимается в новогодних шоу, чтобы зрители с удовольствием смогли расслабиться на праздник у экранов ТВ.

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В личном блоге певица показала кадр, сделанный во время съемок, где предстала в трендовом платье из сжатой ткани оттенка экрю.

На такие модели недавно советовала обратить внимание ведущая «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко. Эти платья — тренд сезона, как и тон экрю.

«Обратите внимание, что в данном случае плиссированная ткань использована не только для юбки, но и для всего платья! Нынешний сезон демонстрирует эту особенность очень вариативно», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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