Рекомендовано Хромченко: Арзамасова в романтичном платье с расцветкой в духе жостковского подноса запечатлелась на природе

Звезда «Папиных дочек» подобрала к нему туфли на платформе.

Елизавета Арзамасова поддержала тренд на цветочные платья с принтом в духе жостковского подноса, с яркими насыщенными красками и крупными деталями.

Именно к такому рисунку ранее советовала присмотреться Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. В числе актуальных принтов она также называла стилизацию под пэчворк, «восточные огурцы», тай-дай, клетку виши. Кроме того, остается в моде горох и полоска.

Арзамасова примерила с платьем туфли на танкетке, которая тоже сейчас актуальна, как и платформа.

«Платформа для многих людей очень удобна тем, что увеличивает рост, но при этом очень комфортна в носке. Она в моде. Обувь с правильной платформой вполне можно использовать для создания стильных луков», — рассказала Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан.

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