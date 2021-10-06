И просто, и ярко: Анна Нетребко пришла на репетицию в тунике — хите этого сезона

Оперная дива даже в обыденной жизни выглядит неординарно.

50-летняя Анна Нетребко поддержала тренд на пайетки, представ на репетиции в расшитой тунике. О тренде на этот блестящий декор ранее рассказывал Александр Рогов в эфире авторского YouTube-шоу Rogov live.

«Самый главный тренд сезона — пайетки», — заметил он.

Стилист рекомендовал сочетать нарядные блестящие вещи с какими-то повседневными. Например, достать из шкафа праздничную юбку с новогоднего корпоратива и носить ее с обычной «рубахой лесоруба» в клетку.

Анна Нетребко со своей туникой в пайетках примерила черные брючки, инкрустированные стразами. В своем сверкающем в свете софитов наряде звезда не только порепетировала с коллегами, но и позволила себе прокатиться на электромопеде прямо по сцене.

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