«Обратите внимание!»: Хромченко показала платье-хит сезона в модную складочку

Плиссе уже несколько сезонов подряд держится в трендах, но сейчас получает новое развитие.

Складки в том или ином виде на одежде актуальны всегда, меняется лишь их трактовка. Как оказалось, в этом сезоне новое звучание получает плиссе. Об этом заговорила на «Модном приговоре» Первого канала Эвелина Хромченко.

Ведущая проекта пришла в восторг от платья, которое подобрали стилисты для героини фэшн-преображения. Его ткань была полностью в мелкую складочку, оно имело сочный зеленый цвет в оттенке ели и крапинку цвета фуксии. Оба тона в 2021 году очень актуальны. V-образный вырез горловины великолепно вытягивал шею участницы проекта, делая ее зрительно чуть выше и стройнее.

«Обратите внимание, что в данном случае плиссированная ткань использована не только для юбки, но и для всего платья! Нынешний сезон демонстрирует эту особенность очень вариативно», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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