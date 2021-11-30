На съемках новогоднего шоу: Алсу предстала в кипенно-белом платье-рыбке с модным декольте

Звезда появится в чарующем праздничном наряде на канале «Россия 1».

Российские звезды вовсю снимаются в новогодних шоу, подготовив для них лучшие праздничные наряды.

Уже широкой публике показала свое платье Кристина Орбакайте, которая снялась в телепрограмме вместе с дочкой Клавой Земцовой. Обе родственницы выбрали серебристые наряды, как и певица Валерия.

А вот Алсу решила появиться в новогодней программе на «России 1» в кипенно-белом платье с юбкой-рыбкой, но все-таки с серебристой вставкой. Праздничный наряд артистки украшало фантазийное декольте-вырез.

Такие модели сейчас — горячий тренд. Они встречаются не только в торжественных нарядах, но и в повседневных. Например, аналогичное декольте украшало джемпер Ксении Бородиной, мы об этом писали ранее.

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