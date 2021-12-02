Ирина Шейк в откровенном наряде поддержала Брэдли Купера на его новой кинопремьере

Супермодель остается в теплых отношениях с отцом своей дочери.

Вечером 1 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма «Аллея кошмаров». На красную ковровую дорожку в этот вечер вышли режиссер картины Гильермо Дель Торо и исполнитель главной роли Брэдли Купер.

И хотя последний больше фотографировался со своей партнершей по киноленте Руни Марой, на мероприятии была замечена и его бывшая возлюбленная, супермодель из России Ирина Шейк.

Очевидно, 35-летняя красавица пришла поддержать отца своей дочери и отметить его новую премьеру. При этом Ирина не скромничала — под элегантным черным пиджаком у нее красовался наряд из тонких лент, который едва прикрывал ее сногсшибательное тело.

Напомним, Шейк и Купер встречались в 2015–2019 годах, у них подрастает 4-летняя дочь Лея, о которой звездные родители заботятся вместе. Недавно пару увидели вместе гуляющими по Нью-Йорку, и они были похожи скорее на милых супругов, нежели на «бывших». Поклонники надеются, что потепление в отношениях пары закончится ее воссоединением. Посещение премьеры фильма бывшего возлюбленного — еще один «звоночек» к возможному восстановлению семьи.

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