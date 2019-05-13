Звездные истории Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались: поклонники винят во всем Леди Гагу
Звездные истории

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались: поклонники винят во всем Леди Гагу

Анастасия Морылева

А какая это была красивая история любви: голливудский актер и русская красавица!

В понедельник, 13 мая, стало известно о расставании одной из самых красивых пар современности — американский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались. Они были вместе почти четыре года, поклонники ждали объявление о помолвке, но вместо этого были горько разочарованы… Портал Teleprogramma.pro вспомнил историю любви звезды «Мальчишника в Вегасе» и русской красавицы.

Отношения Шейк и Купера завязались стремительно

Теперь Ирину Шейк можно заносить в список «вечных невест». Отчего мужчины не торопятся делать предложение руки и сердца этой сногсшибательной и сексуальной красавицы? До Купера она пять лет встречалась со звездой футбола Криштиану Роналду. В январе 2015 года представители пары сообщили об их расставании.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Ирина Шейк и Криштиану Роналду встречались с 2010 по 2015 годы. Фото: globallookpress.

Красавица не долго горевала в одиночестве. Уже 19 мая 2015 года Ирина была главной звездой на ковровой дорожке 68-го Каннского кинофестиваля: на тот момент в прессе уже активно муссировались новости о романе Шейк и голливудского актера Купера.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Ирина Шейк на ковровой дорожке 68-го Каннского кинофестиваля. Фото: globallookpress.

Купер не любит публичности, поэтому в свет с новой возлюбленной выходил редко

Брэдли относится к категории людей, которые не любят выставлять свою личную жизнь напоказ, а еще меньше он любит публичные мероприятия. Если премьеры фильмов со своим участием и престижные премии он посещает регулярно, то на прочих светских раутах его встретить можно достаточно редко. Именно поэтому его отношения с Шейк сразу попали под прицел папарацци.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Ирина Шейк и Брэдли Купер сразу попали по прицел папарацци. Фото: globallookpress.

В июне 2018 года пару заметили на чемпионате Уимблдона по теннису в Лондоне. Актер и его возлюбленная посетили несколько теннисных матчей и очень активно болели! На радость фотографам.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Ирина Шейк и Брэдли Купер на чемпионате Уимблдона по теннису в Лондоне в 2016 году. Фото: globallookpress.

В отличие от Купера Шейк обожает публичность: ей нравится блистать в шикарных дорогущих платьях на ковровых дорожках, появляться на разворотах глянцевых журналов… Конечно, она не могла скрыть от общественности новую любовь, поэтому подобные откровенные фотографии первое время мелькали в ее аккаунтах в социальных сетях.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Ирина выкладывала в соцсети откровенные снимки. Фото: globallookpress.

Рождение дочери — серьезный шаг, за которым не последовало предложение руки и сердца

21 марта 2017 года Ирина и Брэдли стали родителями. До отношений с Шейк актер был женат на актрисе Дженнифер Эспозито, состоял в серьезных отношениях с актрисой Рене Зеллвегер, моделями Зои Салданой и Сьюки Уотерхаус, но детей у него не было.

Казалось бы, Ирина подарила ему дочь Лею де Сьен Шейк Купер — это повод, чтобы объявить о помолвке, но Брэдли не торопился надеть кольцо на палец возлюбленной.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
После рождения дочери Брэдли не сделал предложение Шейк. Фото: globallookpress.

Они продолжали жить вместе и воспитывать единственную наследницу. Никаких скандалов в семье не было или же они не выносили сор из избы. Брэдли и Ирину папарацци часто ловили на улице, когда они гуляли с дочерью или ходили на рынок за покупками. С виду отношения напоминали идиллию, поэтому поклонники ждали, что пара скоро поженится. На расставание не рассчитывал никто.

Во всем виновата Леди Гага?

Отношения дали трещину, когда Брэдли решился на амбициозный проект — снять фильм, достойный «Оскара». На главную роль в картине «Звезда родилась» он пригласил одну из самых популярных певиц в мире — Леди Гагу, поклонником которой являлся уже давно. Например, в 2016 году Купер посетил ее концерт и даже побывал за кулисами.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Брэдли Купер на концерте Леди Гаги в 2016 году. Фото: globallookpress.

В фильме актер и певица сыграли влюбленных, да так убедительно, что зрители заподозрили интрижку. Купер отшучивался, Гага смеялась, но на ковровых дорожках кинопремий, где был номинирован на победу мюзикл, они появлялись вместе.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Брэдли Купер и Леди Гага вели себя как любовники. Фото: globallookpress.

Причем вели себя звёзды не как партнеры по фильму, а как любовники: смотрели друг на друга глазами, полными нежности, держались за руку. Даже на фотографиях было видно, что Брэдли постоянно ищет с Гагой тактильный контакт: то обнимает ее за руку, то прижимает к себе за плечо, а она игриво кладет голову ему на плечо.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Они играли в любовь за пределами киноленты. Фото: globallookpress.

На церемонии вручения премии «Оскар» 2019 года симпатия, которая сквозила между этими талантливыми людьми, стала очевидна всем. Ирина была на этом празднике жизни, как пятое колесо в телеге.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Брэдли Купер и Леди Гага на церемонии вручения вручения премии «Оскар». Фото: globallookpress.

Потом Куперу даже пришлось оправдываться, мол, это всего лишь игра, чтобы подогреть интерес к фильму, но… Как знать, что было на самом деле?

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Ирина Шейк на церемонии «Оскар» была явно не на своем месте. Фото: globallookpress

Кстати, представители пары, объявившие о расставании, сделали акцент на том, что Леди Гага не виновата. Но поклонники пары в один голос говорят об обратном: скоро в Голливуде будет новая свадьба — Купера и Леди Гаги.

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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались: поклонники винят во всем Леди Гагу
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