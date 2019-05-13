Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались: поклонники винят во всем Леди Гагу

А какая это была красивая история любви: голливудский актер и русская красавица!

В понедельник, 13 мая, стало известно о расставании одной из самых красивых пар современности — американский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались. Они были вместе почти четыре года, поклонники ждали объявление о помолвке, но вместо этого были горько разочарованы… Портал Teleprogramma.pro вспомнил историю любви звезды «Мальчишника в Вегасе» и русской красавицы.

Отношения Шейк и Купера завязались стремительно

Теперь Ирину Шейк можно заносить в список «вечных невест». Отчего мужчины не торопятся делать предложение руки и сердца этой сногсшибательной и сексуальной красавицы? До Купера она пять лет встречалась со звездой футбола Криштиану Роналду. В январе 2015 года представители пары сообщили об их расставании.

Красавица не долго горевала в одиночестве. Уже 19 мая 2015 года Ирина была главной звездой на ковровой дорожке 68-го Каннского кинофестиваля: на тот момент в прессе уже активно муссировались новости о романе Шейк и голливудского актера Купера.

Купер не любит публичности, поэтому в свет с новой возлюбленной выходил редко

Брэдли относится к категории людей, которые не любят выставлять свою личную жизнь напоказ, а еще меньше он любит публичные мероприятия. Если премьеры фильмов со своим участием и престижные премии он посещает регулярно, то на прочих светских раутах его встретить можно достаточно редко. Именно поэтому его отношения с Шейк сразу попали под прицел папарацци.

В июне 2018 года пару заметили на чемпионате Уимблдона по теннису в Лондоне. Актер и его возлюбленная посетили несколько теннисных матчей и очень активно болели! На радость фотографам.

В отличие от Купера Шейк обожает публичность: ей нравится блистать в шикарных дорогущих платьях на ковровых дорожках, появляться на разворотах глянцевых журналов… Конечно, она не могла скрыть от общественности новую любовь, поэтому подобные откровенные фотографии первое время мелькали в ее аккаунтах в социальных сетях.

Рождение дочери — серьезный шаг, за которым не последовало предложение руки и сердца

21 марта 2017 года Ирина и Брэдли стали родителями. До отношений с Шейк актер был женат на актрисе Дженнифер Эспозито, состоял в серьезных отношениях с актрисой Рене Зеллвегер, моделями Зои Салданой и Сьюки Уотерхаус, но детей у него не было.

Казалось бы, Ирина подарила ему дочь Лею де Сьен Шейк Купер — это повод, чтобы объявить о помолвке, но Брэдли не торопился надеть кольцо на палец возлюбленной.

Они продолжали жить вместе и воспитывать единственную наследницу. Никаких скандалов в семье не было или же они не выносили сор из избы. Брэдли и Ирину папарацци часто ловили на улице, когда они гуляли с дочерью или ходили на рынок за покупками. С виду отношения напоминали идиллию, поэтому поклонники ждали, что пара скоро поженится. На расставание не рассчитывал никто.

Во всем виновата Леди Гага?

Отношения дали трещину, когда Брэдли решился на амбициозный проект — снять фильм, достойный «Оскара». На главную роль в картине «Звезда родилась» он пригласил одну из самых популярных певиц в мире — Леди Гагу, поклонником которой являлся уже давно. Например, в 2016 году Купер посетил ее концерт и даже побывал за кулисами.

В фильме актер и певица сыграли влюбленных, да так убедительно, что зрители заподозрили интрижку. Купер отшучивался, Гага смеялась, но на ковровых дорожках кинопремий, где был номинирован на победу мюзикл, они появлялись вместе.

Причем вели себя звёзды не как партнеры по фильму, а как любовники: смотрели друг на друга глазами, полными нежности, держались за руку. Даже на фотографиях было видно, что Брэдли постоянно ищет с Гагой тактильный контакт: то обнимает ее за руку, то прижимает к себе за плечо, а она игриво кладет голову ему на плечо.

На церемонии вручения премии «Оскар» 2019 года симпатия, которая сквозила между этими талантливыми людьми, стала очевидна всем. Ирина была на этом празднике жизни, как пятое колесо в телеге.

Потом Куперу даже пришлось оправдываться, мол, это всего лишь игра, чтобы подогреть интерес к фильму, но… Как знать, что было на самом деле?

Кстати, представители пары, объявившие о расставании, сделали акцент на том, что Леди Гага не виновата. Но поклонники пары в один голос говорят об обратном: скоро в Голливуде будет новая свадьба — Купера и Леди Гаги.