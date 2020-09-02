Папина дочка: Ирина Шейк может доверить трехлетнюю Лею заботам Брэдли Купера

Самоизоляция внесла коррективы даже в звездный распорядок дня. После расставания с Ириной Шейк Брэдли Купер проводит время с дочерью и своей пожилой матерью в собственном доме.

Голливудский актер соблюдает все меры предосторожности, не принимает гостей и не посещает людные мероприятия: его 80-летняя мать находится в зоне риска.

Скучать дома не приходится: экс-возлюбленный супермодели гуляет на свежем воздухе со своей трехлетней дочерью Леей, играет с ней и заботится о малышке. Под присмотром папы Лея учится плавать в домашней ванне. Примечательно, что Шейк не препятствует бывшему избраннику видеться с наследницей. И даже наоборот, считает, что их дочь должна чувствовать заботу и любовь обоих родителей.

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В прошлом году на шоу Эллен ДеДженерес актер рассказал, как отцовство изменило его в лучшую сторону: он рад, что может играть с дочкой и смотреть мультфильмы днями напролет. К тому же, Шейк полностью может доверить трехлетнюю Лею заботам Брэдли Купера. Экс-возлюбленная актера знает, что он сделает все для того, чтобы малышке было комфортно.