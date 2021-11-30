Две стиляги: Зудина в модном пуховике цвета пудры появилась на ГУМ-катке с дочкой Табакова

Актриса посетила открытие катка на Красной площади. Она была в компании 15-летней наследницы.

Марина Зудина длительное время была возлюбленной Олега Табакова. Они сыграли свадьбу, когда уже 10 лет были вместе. Актриса подарила ему детей: Павла и Марию. В 2018 году Табаков ушел из жизни, что стало большой утратой для его родных.

Лишь спустя время Зудина стала появляться на публике. Она также снялась в сериале «Содержанки». Свободное время актриса посвящает наследникам и внучке Мие, которой всего год.

Недавно вдова Табакова посетила бал, где ее 15-летняя дочка стала дебютанткой. Тогда Павел поддерживал сестру. У них в семье царят теплые отношения. А вот на днях Зудина отправилась на открытие ГУМ-катка.

На Красной площади она предстала в модном длинном пуховике пудрового цвета с черным подкладом. В таком же пуховике алого цвета была ее дочка. Они вместе позировали для камер.

«В Москве сложно ощутить приход зимы. А каток — это то место, где настроение поднимается независимо от погоды. Там всегда новогоднее настроение, музыка, яркие краски и смех!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Марина в свои 56 лет. Многие одарили комплиментами и дочку Табакова. «Дочка на вас очень похожа», «Так приятно на вас с Машенькой смотреть! Такие искренние и счастливые!», «Красавицы! Вы с дочкой такие классные!» — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что также на катке отметились: Агата Муцениеце, Ксения Собчак, Юлия Барановская и другие известные персоны.

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