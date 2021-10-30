«Стильный и спортивный образ»: Пугачева, Нетребко, Алсу и другие звезды выбрали трендовые пуховики

Эксперт моды Кира Дихтяр рассказала читателям портала Teleprogramma.pro об одном из самых актуальных предметов гардероба на примере звезд шоу-бизнеса.

Вот и осень подходит к концу. Впереди маячит зима, когда нужно утеплиться. Трудно представить зиму без теплой и комфортной верхней одежды. Ранее мы рассказали про актуальные брюки, куртки и обувь. Но с похолоданием на первое место перемещаются пуховики.

Эксперт моды Кира Дихтяр рассказала читателям портала Teleprogramma.pro какие утепленные куртки в тренде в сезоне 2021/2022.

Оксана Федорова

«Хочешь бросить вызов обществу в этом сезоне — надень красное! Такого правила придерживается эффектная телеведущая Оксана Федорова. Матовая фактура красного пуховика прекрасно сочетается с темным цветом волос Оксаны. В партнеры к красному она выбрала белый и черный, смягчив экспрессию алого оттенка. Белый добавил десертности в образ, поскольку красный в сочетании с белым создает эффект клубники со сливками», — пояснила Кира.

Настя Каменских

«Каменских вышла на прогулку в приталенном пуховом жилете с капюшоном нежного лаймового оттенка, под него певица подобрала шапку аналогичного цвета и гармонирующие с пуховым жилетом брюки со стильным принтом тай-дай. Образ получился интересным, одновременно модным и романтичным», — высказалась эксперт.

Ирина Шейк

Дерзкая и оригинальная супермодель появилась на модном показе в столице Франции в черном длинном платье с бархатным лифом и пуховике из коллекции Burberry 2022, а дополнила образ удлиненными серьгами и вечерним клатчем, разрушив все представления о том, что вечерние наряды и вещи оверсайз — несовместимы.

Ани Лорак

Певица может себе позволить любые тренды и молодежный стиль. Певица позировала в стильном укороченном пуховике цвета фуксии, сидя в автомобиле.

«Фуксия — один из самых модных осенних цветов. Ани Лорак грамотно разбавила монохромный образ в оттенках черного яркой акцентной курткой», — поделилась эксперт.

Кристина Орбакайте

«Можно заметить, что для прогулок Кристина часто выбирает комфортную и практичную одежку, но при этом стильную и яркую. Так, певица облачилась в золотистый пуховик, а ее дочка нарядилась в серебристую куртку. Таким образом, мама и дочка оделись в едином familylook», — рассказала Кира.

Яна Рудковская

Для прогулки со своим сыном Арсением музыкальный продюсер Яна Рудковская выбрала укороченный дутый пуховик в спокойном молочном оттенке, подобрав под него стеганные луноходы.

Кстати, стеганные элементы в текущем сезоне на пике популярности, чтобы оставаться стильной, можно подобрать пальто, обувь или аксессуары с подобными элементами.

Татьяна Навка

«Татьяна Навка также решила отдать предпочтение дутому оверсайз пуховику базового черного цвета. Разбавила лук спортивными штанами и теплой вязаной шапкой с помпоном. У фигуристки получился стильный и спортивный образ, идеально подходящий под «особенности русского осеннего отдыха» — как написала Татьяна в своем микроблоге», — подметила Дихтяр.

Анна Нетребко

«Оперная дива выбрала пуховик в трендовом цвете этой осени. Красный — символ удачи, богатства, он наделяет носителя энергией и жизнерадостностью. Певица выбрала не только модную модель пуховика, но и разбавила его аутфитами этого сезона — очками сай-фай и косынкой. Образ вышел изумительно стильным!» — высказалась стилист.

Анастасия Шубская

Жена хоккеиста Александра Овечкина часто приезжает в Россию, но большую часть времени проводит в США. Анастасия Шубская уже присмотрела для себя теплую верхнюю одежду.

«Шубская рассказала о своих модных покупках, показав какие пуховики она выбрала на осенне-зимний период. Девушка предпочла укороченные объемные пуховики модных осенних оттенков», — отметила Кира.

Алсу

«Певица поделилась с подписчиками секретами поднятия настроения, продемонстрировав свои фотографии с укороченном пуховиком черного цвета. Под пуховик Алсу решила надеть толстовку и спортивные брюки популярного в этом сезоне лаймового оттенка. Образ получился ярким и интересным», — пояснила эксперт.

Алла Пугачева

«Я восхищаюсь образами Аллы Пугачевой, она умело сочетает тренды и не боится играть с фактурой. Так, звезда мировой эстрады вышла посмотреть салют в кругу своих близких, облачившись в трендовый стеганый пуховик белого цвета с капюшоном. А ее дочка Лиза Галкина — практически надела такой же пуховик, только розовый и с меховой оторочкой на капюшоне», — дала оценку Дихтяр.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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