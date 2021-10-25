С акцентом на щиколотки: Марина Зудина в мерцающем платье миди и на шпильках предстала на сцене

Марина Зудина была женой Олега Табакова. Они много лет прожили вместе, но в 2018 году артист ушел из жизни. Первое время вдова почти не появлялась на публике, но теперь она снова снимается в кино, а также играет в театре. В свои 56 лет Марина может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она облачается в элегантные платья для красных дорожек. В обычной жизни звезда предпочитает более лаконичные образы.

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Зудина согласилась принять участие в новом проекте «Дуэты». В рамках шоу звезды поет предложенные песни. Однако они до последнего момента не знают, кто будет их напарником. Во время исполнения поднимается стена, за которой скрывается второй артист. Марина предстала на сцене в черном платье миди с пайетками. Мерцающий наряд дополнили босоножки на шпильке. Наряд подчеркнул стройные щиколотки.

Она спела в дуэте с Игорем Миркурбановым. Даже ведущие Сергей Лазарев и Николай Басков восхитились тем, как выступили участники.

«Она так филигранно была спета. И мне кажется, как будто она была посвящена кому-то — Олегу Павловичу?» — спросили они.

Зудина утвердительно кивнула. А поклонники не только удивились тому, как умеет петь актриса, но и восхитились ее женственным образом. «Марина, я в диком восторге! Удивили так удивили», «Марина, у вас такой красивый нежный голос, я в шоке», «Роскошный дуэт», «Какое платье у вас, прям блистали», «Какой прекрасный голос, как это было трогательно», «Какие красивые туфельки, да и платье роскошное», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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