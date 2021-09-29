«Играем»: Зудина засняла свою дочку вместе с внучкой Табакова в домашней обстановке

Марина Зудина — известная актриса. Она длительное время прожила в браке с Олегом Табаковым и была с ним до последних дней жизни артиста. В 2018 году он умер, что стало большой трагедией для его родных и поклонников. Однако Марина находит отраду в своих детях. Сын Павел продолжает дело родителей и тоже снимается в кино. А дочка Мария пока еще учится в школе. Недавно они отдохнули с мамой в Хорватии.

Примечательно, что Зудина уже стала бабушкой. Лишь недавно Павел перестал скрывать, что у него подрастает дочка Миа. Малышку родила молодая актриса Софья Синицына. Теперь вдова Табакова с радостью проводит время с внучкой. На этот раз она поделилась кадрами, на которых с крохой играет Мария. Девушка сидела у окна, а на ее коленках разглядывала игрушку ее племянница. Годовалая девочка была в платье в клетку.

«Играем», — сказала сестра Павла.

Поклонники отметили, что малышка очень похожа на бабушку. Многих очаровали ее белокурые кудряшки. «Какая красота», «Сколько счастья у вас в доме», «Это так мило», «Ой, а Мария молодец, прям уделяет внимание племяннице», «Какая красивая Миа», «А кроха так похожа на вас», «Растет так быстро», «Прелестный ребенок», «Мило! Хорошо, когда в семье все дружные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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