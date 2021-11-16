Юная дебютантка: Зудина запечатлела дочку Табакова в алом платье в пол на балу Tatler

Актриса привела наследников в дом-дворец Пашкова, где состоялся бал дебютанток Tatler. В этом году честь вальсировать выпала 15-летней Марии Табаковой.

Марина Зудина долгое время жила в браке с Олегом Табаковым. Она подарила ему сына Павла и дочку Марию. Старший наследник артиста пошел по его стопам и снимается в кино, а также играет в театре.

После смерти режиссера Зудина сама заботиться о младшей наследнице. А вот сын уже стал самостоятельным и даже воспитывает внучку Табакова Мию, которая родилась год назад.

Примечательно, что Зудина продолжает строить карьеру. Она часто выходит в свет. Для красных дорожек артистка тщательно подбирает наряды. А 15 ноября она отправилась на бал дебютанток Tatler.

Вдова Табакова облачилась в черное платье с прозрачными вставками и босоножки. С ней была 15-летняя дочка, которая стала дебютанткой. Для такого случая она нарядилась в атласное платье в пол. Образ дополнили сережки. Брат поддерживал ее на мероприятии.

Наследница Олега Павловича вальсировала перед публикой в доме-дворце Пашкова. На нее были обращены взоры гостей. Также удостоилась чести танцевать вальс дочка Олега Газманова Марианна. Она тоже была в алом платье.

Среди гостей было много звезд, Яна Рудковская, Полина Гагарина с сыном, Стеша Маликова, а также Филипп Киркоров с наследниками. Поклонники восхитились дочкой Зудиной. «Какая у вас хорошенькая дочка», «Эта девочка рождена для бала», «Какой заботливый брат! Рядом с сестрой», «Какое платье! Сказка», «Какие красивые дети», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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