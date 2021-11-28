И тоже светлые волосы волнами: Пегова поделилась архивным снимком с молодой большеглазой мамой

Ирина Пегова обратилась с теплыми словами к своей маме Вере в личном блоге. Артистка поздравила родительницу с Днем матери, а также обнародовала ее черно-белую фотографию.

На снимке мама Ирины Пеговой смотрит в объектив задорным жизнелюбивым взглядом, при этом волосы у нее, как и у дочери, светлые и волнистые.

«С Днем матери всех матерей, а прежде всего, мою любимую, деловую, энергичную, любящую, сентиментальную, жизнелюбивую мамочку Верочку! Спасибо, что есть ты у меня!» — написала Ирина Пегова.

Мама знаменитости живет в уютном деревянном доме в маленьком городке под названием Выкса в Нижегородской области. Знаменитость часто навещает ее, наслаждаясь здесь безмятежными занятиями живописью и прогулками у реки Оки.

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