«Простите, что вам приходится на это смотреть»: Пегова в изоляции увлеклась живописью

Ирина Пегова решила коротать свои будни в самоизоляции на Родине – в городке Выкса Нижегородской области. Здесь она вместе с 14-летней дочкой Таней поселилась у своей мамы. И, если наследница продолжает учиться в школе (дистанционно), самой актрисе пришлось искать себе занятие.

Звезда решила даром времени не терять и осуществить давнюю мечту — научиться живописи. Первыми плодами своего успеха Пегова поделилась в личном блоге.

«Простите, что вам приходится на это смотреть… Это мои жалкие попытки… маленький шажочки, чтобы прикоснуться к великому из искусств!» — поделилась она своими впечатлениями.

Ирина рассказала, что рисует около трех часов в день. И это время сопоставимо с медитацией, поскольку в этот период полностью отключается сознание.