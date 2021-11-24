«Скоро Новый год!»: Пегова в длинном пальто и косынке прогулялась по заснеженному центру Москвы

Актриса была удивлена снегопаду, но это только подняло ей настроение. Она поделилась видео с прогулки.

Ирина Пегова является известной актрисой. Она уже длительное время снимается в кино и играет в театре. Ирина даже стала лауреатом премии «Золотая маска». Она также не раз участвовала в телевизионных шоу.

Еще недавно она обладала нестандартной фигурой, но это не мешало ей впечатлять публику и судей в шоу «Танцы со звездами», а также в «Ледниковом периоде».

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Примечательно, что Ирина за последние месяцы постройнела. Она много путешествовала и отметилась не только на море, но и на съемках в Минске. Но теперь актриса вернулась в Москву.

Она вышла на прогулку в черном длинном пальто и клетчатой юбке плиссе желтого цвета. Голову она покрыла платком. Пегова наслаждалась снегопадом. Весь центр Москвы оказался усыпан снегом.

«Неужели скоро Новый год!» — написала она.

Артистка была в отличном настроении, поэтому улыбалась. Поклонники пришли в восторг от того, как она выглядит. Многие адресовали ей комплименты.

«Какая же вы лучезарная», «Красивая», «У Ирины как всегда естественная радость! Молодец, так держать!», «Всегда такая элегантная», «Ну вы просто русская красавица», «Так красиво несете свой стиль», «Ириша, вдохновение дня», — прокомментировали пост подписчики.

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