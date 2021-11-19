Советовала Хромченко: Пегова примерила с пальто платок, поддержав тренд на вabushka style

В этом сезоне платки и косынки — на пике популярности. В моде как современные вариации вроде дублеров пуховиков — дутых моделей, так и традиционные косынки и русские платки.
Также актуален стиль а la вabushka, где платок повязанный спереди — обязателен. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.
«А la вabushka — это термин в моде, который применим к подобного рода платку, а не подобного рода возрасту. И, кстати, для многих женщин это замечательный, двухсекундный способ изменить овал лица», — рассказала ведущая.
Он считает, что платок вуалирует излишнюю округлость лица, делая его более компактным в области щек.
Ирина Пегова поддержала тренд на вabushka style, облачившись в цветастый платок с пальто. Звезда кино выбрала шелковый экземпляр с ретро-узором. К слову, современные дизайнеры для зимы выпускают похожие модели, но с рисунком нанесенным на трикотаж.
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