Советовала Хромченко: Пегова примерила с пальто платок, поддержав тренд на вabushka style

Эвелина Хромченко настоятельно советовала дамам присмотреться к этому головному убору.

В этом сезоне платки и косынки — на пике популярности. В моде как современные вариации вроде дублеров пуховиков — дутых моделей, так и традиционные косынки и русские платки.

Также актуален стиль а la вabushka, где платок повязанный спереди — обязателен. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

«А la вabushka — это термин в моде, который применим к подобного рода платку, а не подобного рода возрасту. И, кстати, для многих женщин это замечательный, двухсекундный способ изменить овал лица», — рассказала ведущая.

Он считает, что платок вуалирует излишнюю округлость лица, делая его более компактным в области щек.

Ирина Пегова поддержала тренд на вabushka style, облачившись в цветастый платок с пальто. Звезда кино выбрала шелковый экземпляр с ретро-узором. К слову, современные дизайнеры для зимы выпускают похожие модели, но с рисунком нанесенным на трикотаж.

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