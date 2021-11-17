Будто ветер в волосах: Пегова показалась в Северной столице с новой прической

Ирина Пегова поработала над имиджем и сменила прическу, а как она теперь выглядит актриса показала в личном блоге на фото из Северной столицы.

Звезда российских сериалов теперь чем-то напоминает Мерилин Монро, поскольку сделала крутые кудри, но добавила в укладку некоторую долю свободы, разбросав локоны в разные стороны. В итоге получился эффект ветра в волосах.

Пегова рассказала своим фолловерам, что Санкт-Петербург для нее особенный город, здесь она на все смотрит иначе, поэтому любит сюда наведываться периодически.

«Такая очаровательная, необыкновенная, изумительная Ириночка», «Какая красавица!», «Как же вам идут кудри!», «Очень красивая и милая», «Красавица бесподобная! Ириночка, вы восхитительны», — похвалили артистку ее почитатели.

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