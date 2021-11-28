«На кого я буду ворчать в кулуарах?»: Агутин вспомнил свое противостояние с Градским

28 ноября умер знаменитый музыкант и композитор Александр Градский. И, кажется, весь музыкальный бизнес тоскует, ощущая эту потерю.

Среди звезд, отдавших дань маэстро, отметился и Леонид Агутин. 53-летний певец, который так же, как и Градский, является наставником шоу «Голос», отметил, что у него было разное отношение к усопшему.

«Я бы многое отдал, чтобы еще раз услышать пару слов одобрения, увидеть улыбку, пожать руку, услышать историю давних лет, даже крик и гневный топот… — пишет Агутин в Instagram. — Как ты мог, Саш Борисыч?! На кого я буду ворчать в кулуарах?! Кого любить и бояться?! Злиться и заискивать?! Прислушиваться и запоминать, делая вид, что и так все знаю?! Я в гребаном шоке!»

Агутин рассказал, что Градский был невероятно талантливым, но при этом взбалмошным человеком, одновременно и стариком, и ребенком. Новость о смерти старшего коллеги шокировала музыканта, так как он верил, что Александр Борисович выкарабкается и вернется в строй.

«Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на который я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил».

Леонид признался в любви покинувшему свет коллеге и обещал всегда помнить о нем.

больше по теме Градский продолжал работать после коронавируса, хотя ему предписали отдых Александр Градский получил осложнения после перенесенного заболевания.

Добавим, что, несмотря на потерю наставника, Первый канал доведет десятый сезон «Голоса» до финала — в память об Александре Градском.

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