«На кого я буду ворчать в кулуарах?»: Агутин вспомнил свое противостояние с Градским

28 ноября умер знаменитый музыкант и композитор Александр Градский. И, кажется, весь музыкальный бизнес тоскует, ощущая эту потерю.
Среди звезд, отдавших дань маэстро, отметился и Леонид Агутин. 53-летний певец, который так же, как и Градский, является наставником шоу «Голос», отметил, что у него было разное отношение к усопшему.
«Я бы многое отдал, чтобы еще раз услышать пару слов одобрения, увидеть улыбку, пожать руку, услышать историю давних лет, даже крик и гневный топот… — пишет Агутин в Instagram. — Как ты мог, Саш Борисыч?! На кого я буду ворчать в кулуарах?! Кого любить и бояться?! Злиться и заискивать?! Прислушиваться и запоминать, делая вид, что и так все знаю?! Я в гребаном шоке!»
Агутин рассказал, что Градский был невероятно талантливым, но при этом взбалмошным человеком, одновременно и стариком, и ребенком. Новость о смерти старшего коллеги шокировала музыканта, так как он верил, что Александр Борисович выкарабкается и вернется в строй.
«Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на который я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил».
Леонид признался в любви покинувшему свет коллеге и обещал всегда помнить о нем.
Добавим, что, несмотря на потерю наставника, Первый канал доведет десятый сезон «Голоса» до финала — в память об Александре Градском.
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