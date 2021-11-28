СМИ: умер Александр Градский

Известному музыканту было 72 года.

Ушел из жизни музыкант Александр Градский. На момент смерти ему было 72 года. Об этом сообщают Известия.

Как пишут журналисты издания, смерть народного артиста наступила в 2 часа ночи 28 ноября.

Напомним, что Александр Градский был доставлен в больницу 26 ноября. Врачи подозревали у него инсульт. На плохое самочувствие композитор пожаловался, когда находился у себя дома.

Позже журналисты пытались поговорить с его сыном, но тот наотрез отказался от комментариев.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

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