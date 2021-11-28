«Вот сижу, ошарашенный»: Игорь Николаев не может поверить в смерть Александра Градского

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев в числе первых отреагировал на смерть певца и наставника шоу «Голос» Александра Градского.

Маэстро посвятил кончине 72-летнего артиста скорбный пост на своей страничке в Instagram, назвав покойного Александра Градского гением современности.

«Ушел Саша Градский. Профессионал. Легенда. По зловещей иронии судьбы, ушел в День матери. Вот сижу, ошарашенный, и слушаю его пронзительную «Песню о матери» из гениального фильма А. Кончаловского «Романс о влюбленных», и вспоминаю, как куда-то вместе летали, болтали, анекдоты рассказывали, выпивали, смеялись… И при этом я всегда понимал, что общаюсь с тонким, гениальным человеком. Прощай, Саша», — написал Игорь Николаев в микроблоге.

Напомним, Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. На днях он был госпитализирован с инсультом в одну из столичных клиник.

Память безвременно ушедшего из жизни Александра Борисовича почтили Дима Билан, Пелагея, Надежда Бабкина, Максим Галкин и другие знаменитости.

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