«Это нестерпимая боль»: Первый канал скорбит по Александру Градскому

Исполнитель был наставником в музыкальной программе, которая выходит в эфире телеканала.

Первый канал отметил, что Александр Градский незадолго до смерти не бросил их, несмотря на плохое самочувствие. Артисту важно было не подвести команду и любимый музыкальный проект «Голос».

Именно поэтому исполнитель выходил в эфир даже с плохим самочувствием.

«Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке», – отмечают организаторы «Голоса».

Команда проекта приняла решение довести 10 сезон «Голоса» до финала в память о легендарном музыканте:

«Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10 сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время».

Также работники Первого канала рассказали, каким запомнили Александра Борисовича:

«Первый канал скорбит об уходе Александра Градского – нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника «Голоса». Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас».

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