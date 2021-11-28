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«Мы в шоке от невосполнимой утраты»: Михаил Шуфутинский сделал заявление после смерти Александра Градского

Известный шансонье Михаил Шуфутинский почтил память ушедшего из жизни певца и наставника шоу «Голос» Александра Градского.

«Мы в шоке от невосполнимой утраты»: Михаил Шуфутинский сделал заявление после смерти Александра Градского
Михаил Шуфутинский. Фото: Global Look Press

Известный певец Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть музыканта, наставника нескольких сезонов шоу «Голос» Александра Градского.

Он написал скорбный пост в микроблоге, признавшись, что шокирован происходящим.

«Ушел из жизни еще один великий человек — артист, певец, музыкант, композитор. Еще один символ нашего поколения. Мы в шоке от невосполнимой утраты. Я всегда очень ценил его и наши добрые отношения. Мы были дружны. Вечная тебе память, Александр Борисович!» — написал Михаил Шуфутинский.

Публикацию он сопроводил архивным снимком, на котором запечатлен вместе с ныне покойным Александром Градским.

Михаил Шуфутинский поделился архивным фото с ныне покойным Александром Градским
Михаил Шуфутинский поделился архивным фото с ныне покойным Александром Градским. Фото: instagram.com/mikhail.shufutinsky/

Напомним, Александр Градский умер в ночь на 28 ноября, известному вокалисту было 72 года.

Его память публично почтили, оставив скорбные публикации в соцсети, Максим Галкин, Иван Ургант, Лолита Милявская, Дима Билан, Пелагея, Надежда Бабкина и другие знаменитости.

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