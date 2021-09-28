«У меня был джазовый коллектив»: Михаил Шуфутинский озвучил сумму своей зарплаты в СССР

Певец Михаил Шуфутинский в эфире шоу «Антонимы» с Антоном Красовским озвучил свою зарплату в СССР.
«В Магадане больше платили, поэтому я в какой-то момент туда уехал. У меня был джазовый коллектив. Нас было четверо музыкантов. И с нами выступала армянская певица Лола Хомянц. Мы проехали весь Советский Союз с гастролями. Я был на севере и на Камчатке.
Музыкантам платили десять рублей за концерт. Плюс мне доплачивали за руководство. Это совмещение. Я помню свою зарплату — 143 рубля. Это когда десять концертов в месяц получалось. А чуть позже перед отъездом из СССР мог и штуку в месяц уже заработать».
Как отметил певец, он вспоминает, как пел в ресторане в Магадане.
«Хотел заработать денег. В Москве делать было нечего. Москонцерт — такая шняга. Я был холостой парень. Сначала нас, конечно, гоняли палками и метелками, а потом приняли», — заявил Михаил Шуфутинский.
Михаил Шуфутинский в 1981 году эмигрировал с семьей в США. В Россию на постоянное место жительства он вернулся в 2000 году.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.