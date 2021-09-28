«У меня был джазовый коллектив»: Михаил Шуфутинский озвучил сумму своей зарплаты в СССР

«В Магадане больше платили, поэтому я в какой-то момент туда уехал. У меня был джазовый коллектив. Нас было четверо музыкантов. И с нами выступала армянская певица Лола Хомянц. Мы проехали весь Советский Союз с гастролями. Я был на севере и на Камчатке.

Музыкантам платили десять рублей за концерт. Плюс мне доплачивали за руководство. Это совмещение. Я помню свою зарплату — 143 рубля. Это когда десять концертов в месяц получалось. А чуть позже перед отъездом из СССР мог и штуку в месяц уже заработать».