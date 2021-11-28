«Таких данных просто не существует»: Лолита Милявская рассказала, что ждет эстраду без Александра Градского

Исполнительница Лолита Милявская скорбит по Александру Градскому. Знаменитость познакомилась с маэстро еще в подростковом возрасте. С тех пор артистка не встречала таких голосов, каким обладал Александр Борисович.

Лолита отметила, что на современной эстраде нет таких данных, какие были у Градского. Поэтому смерть музыканта – потеря человеческого и культурного наследия.

«Мне кажется, такого голоса не было и понятно, что уже не будет. Во-первых, другие тренды, я думаю, что они и возникают, потому что таких данных просто не существует. Мне очень повезло, я его знаю с 16 лет. Меня познакомили родители за кулисами, и всю жизнь он ко мне очень трогательно относился. Даже несмотря на то, что я стала очень взрослой, я не переставала называть его на вы», — рассказала артистка.

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«Так странно получалось: когда в моей жизни происходили какие-то личные перипетии, то либо он мне звонил, либо мы случайно где-то встречались, он учил меня жизни. Он мне всегда говорил: «Ты из тех баб, которые одни не останутся». А сейчас я открыла глаза, и первое, что услышала, — информация о его кончине. Давно так слезы не подкатывали. Это большая потеря», — призналась Лолита Милявская в беседе с ФАН.

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