«Прощай, Саша!»: Надежда Бабкина почтила память Александра Градского

Народная артистка Надежда Бабкина разместила на своей странице в Instagram ролик с участием Александра Градского. Таким способом знаменитость вспомнила о недавно умершем музыканте.
Уход Александра Градского стал для многих его коллег настоящим ударом. Надежда Бабкина тоже не смогла молчать, узнав о смерти друга. К Александру Борисовичу исполнительница обращалась просто: «Саша».
Надежда Бабкина напомнила, каким талантом обладал Александр Градский.
«Прощай, Саша!» – так подписала ролик с пением Градского артистка.
Поклонники Надежды Бабкиной прокомментировали публикацию знаменитости. Фолловеры артистки сгорят вместе с Надеждой Георгиевной:
«Не верю! Куда вы все уходите, с кем мы остаемся», «Очень печальная новость! Как жаль! Вечная память!», «Как жаль… Только вот видела в передаче «Голос», и все, нет человека», «Какая утрата! Царствия Небесного! Пусть земля будет пухом! Вечная память! Уходят легенды!».
Напомним, ранее Дима Билан рассказал, что предчувствовал смерть Градского.
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