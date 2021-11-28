«Прощай, Саша!»: Надежда Бабкина почтила память Александра Градского

Народная артистка Надежда Бабкина разместила на своей странице в Instagram ролик с участием Александра Градского. Таким способом знаменитость вспомнила о недавно умершем музыканте.

Уход Александра Градского стал для многих его коллег настоящим ударом. Надежда Бабкина тоже не смогла молчать, узнав о смерти друга. К Александру Борисовичу исполнительница обращалась просто: «Саша».

Надежда Бабкина напомнила, каким талантом обладал Александр Градский.

«Прощай, Саша!» – так подписала ролик с пением Градского артистка.

больше по теме Градский продолжал работать после коронавируса, хотя ему предписали отдых Александр Градский получил осложнения после перенесенного заболевания.

Поклонники Надежды Бабкиной прокомментировали публикацию знаменитости. Фолловеры артистки сгорят вместе с Надеждой Георгиевной:

«Не верю! Куда вы все уходите, с кем мы остаемся», «Очень печальная новость! Как жаль! Вечная память!», «Как жаль… Только вот видела в передаче «Голос», и все, нет человека», «Какая утрата! Царствия Небесного! Пусть земля будет пухом! Вечная память! Уходят легенды!».

Напомним, ранее Дима Билан рассказал, что предчувствовал смерть Градского.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.