«Последний рыцарь»: Ургант трогательно попрощался с безвременно умершим Градским

Александр Градский скончался на 73 году жизни в больнице.

Александр Градский умер в 72 года в больнице. Свой последний день рождения народный артист отметил всего три недели назад.

В личном блоге он написал: «72 – далеко не предел». Оказалось, что предел. Родственники Градского до последнего верили, что он выкарабкается из лап смерти. У него осталась дочь, трое сыновей и гражданская жена Марина Коташенко, которая подарила ему двух наследников. Модель и актриса моложе музыканта на 35 лет, но это не мешало им наслаждаться чувствами, игнорируя мнение недоброжелателей о себе.

28 ноября многие знаменитости обратились к близким Александра Градского со словами соболезнования, а также к образу самого маэстро.

«Непреклонный, неугомонный, бесстрашный, независимый, хрупкий и нежный. Последний рыцарь. Прощайте, Александр Борисович», — написал в личном блоге Иван Ургант.

«Выражаю соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам Александра Борисовича Градского. Светлая память!» — сказал Игорь Саруханов. «Как же так, Александр Борисович? Слишком рано. Очень будет Вас не хватать на экране и в жизни. Искренние соболезнования родным и близким», — обратился Максим Галкин в Instagram.

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