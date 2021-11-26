Ожившая статуэтка: Брежнева изящно подчеркнула фигуру у Урганта брюками с завышенной талией

Вера Брежнева в свои 39 лет обладает стройностью, которой могут позавидовать юные модели. При этом певица далеко не всегда стремится продемонстрировать свои формы на публике.

В ее повседневных луках чаще всего преобладают комплекты в стиле оверсайз. Да и на шоу она нередко приходит в безразмерных нарядах, ведь хорошую фигуру видно в любом случае.

Однако на «Вечерний Ургант» Первого канала Вера Брежнева решила предстать в облегающем тотальном черном образе. Жена Константина Меладзе нарядилась в топ по фигуре и модные брюки с разрезами внизу и завышенной посадкой. Такие модели делают акцент на талии. А она у Веры Брежневой и без того заметна.

Выпуск с Верой Брежневой покажут в 23.40 26 ноября на Первом канале.

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