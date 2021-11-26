Как опасные львы признали простого человека своим вожаком
Видео
Как Андрей Захаренков стал Прохором Шаляпиным
Видео

Ожившая статуэтка: Брежнева изящно подчеркнула фигуру у Урганта брюками с завышенной талией

Звезда пришла на вечернее шоу Первого канала в тотальном черном образе.

Ожившая статуэтка: Брежнева изящно подчеркнула фигуру у Урганта брюками с завышенной талией
Вера Брежнева. Фото: Global look press

Вера Брежнева в свои 39 лет обладает стройностью, которой могут позавидовать юные модели. При этом певица далеко не всегда стремится продемонстрировать свои формы на публике.

В ее повседневных луках чаще всего преобладают комплекты в стиле оверсайз. Да и на шоу она нередко приходит в безразмерных нарядах, ведь хорошую фигуру видно в любом случае.

Однако на «Вечерний Ургант» Первого канала Вера Брежнева решила предстать в облегающем тотальном черном образе. Жена Константина Меладзе нарядилась в топ по фигуре и модные брюки с разрезами внизу и завышенной посадкой. Такие модели делают акцент на талии. А она у Веры Брежневой и без того заметна.

Вера Брежнева на шоу «Вечерний Ургант». Скриншот: instagram.com/vecherniy_urgant/ Первый канал

Выпуск с Верой Брежневой покажут в 23.40 26 ноября на Первом канале.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

"Вечерний Ургант"БрежневаВера Брежневановости шоу-бизнеса