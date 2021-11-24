Тренд на маскулинность: Брежнева в жакете «с мужского плеча» устроила танцы на шоу под собственный хит

Вера Брежнева стала новой гостьей YouTube-проекта Improv Live Show «Студии Квартал 95». На шоу звезда пришла в джинсах с завышенной талией из классического денима, базовой белой футболке и жакете в клетку «с мужского плеча», поддержав тренд на маскулинный стиль.

Брежнева вышла на сцену под громкие аплодисменты зрителей, танцуя под собственную песню.

Отметим, что стилист Александр Рогов в эфире авторского YouTube-шоу Rogov live рекомендовал присмотреться к таким жакетам.

По словам стилиста, в настоящий момент в тренде свободные модели, оверсайз и полуприлегающие. Они подчеркивают хрупкость стройных девушек и отлично скрывают лишний вес и рельефы, если они имеются.

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