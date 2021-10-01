С космическим размахом: как снимают шоу «Вечерний Ургант» на Байконуре

Пятого октября съемочная группа фильма «Вызов» отправится на МКС, чтобы в космосе снять первое в истории художественное кино.
В центр событий, а именно, на космодром Байконур, отправилась команда передачи «Вечерний Ургант». Эфиры шоу первого и четвертого октября перед запуском корабля «Союз МС-19» состоятся именно там.
Выездную студию «Вечернего Урганта» возвели в степи на пусковой площадке, с которой 5 октября стартует ракета с экипажем в составе командира Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.
На съемки «Вечернего Урганта» на Байконуре приглашены около 170 зрителей – работников космодрома и жителей города Байконур.
Первый канал предоставил Teleprogramma.pro эксклюзивные фотографии с Байконура, по которым можно судить о грандиозности происходящего.
Программа «Вечерний Ургант» с Байконура выйдет в эфир в эту пятницу, 1 октября, в 23:35 по московскому времени.
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