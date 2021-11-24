Два модника в дениме: Савельева запечатлела подросшего сына с мужем на прогулке в Дубае

Саша Савельева и Кирилл Сафонов улетели в Эмираты на отдых.

Дубай стал местом притяжения российских звезд этой осенью. Недавно отсюда вернулась Ксения Собчак, которая отдыхала в Эмиратах с сыном Платоном.

Светская львица осталась не очень довольна отпуском, заявив, что курорт для нее слишком «пластиковый».

А вот Нюша решила перебраться к Персидскому заливу надолго, ведь именно здесь она хочет родить своего сына, который появится буквально со дня на день. Ее муж Игорь Сивов и дочь Симба тоже рядом с ней.

Сергей Лазарев весьма впечатлен отпуском в Дубае, где пребывает сейчас с сыном и дочкой. Он купил путевку в отель с аквапарком, поэтому детям всегда есть чем тут заняться.

Саша Савельева тоже прилетела сюда с сыном Леоном и мужем Кириллом Сафоновым. Их она запечатлела во время прогулки у фонтана. Отец и сын выбрали одежду на променад с элементами денима: актер примерил из него брюки, а ребенок — рубаху.

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