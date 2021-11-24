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Девушка-весна: Орбакайте в струящемся платье с рукавами-гофре и золотистых ботильонах появилась на публике

Певица выбрала изящный образ для посещения премии журнала «ОК».

Девушка-весна: Орбакайте в струящемся платье с рукавами-гофре и золотистых ботильонах появилась на публике
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

Кристина Орбакайте обычно живет на две страны. Она привыкла к тому, что ее на родине всегда ждут родные, а также работа. В этом году певица в Москве отметила свой юбилей. Потом она возобновила гастроли.

Этой осенью артистка много снималась в кино. Даже дочка Клавдия приехала к ней на каникулы из Нью-Йорка. Теперь она едва находит время на отдых, так как стартовали новогодние съемки.

24 ноября Орбакайте снова вышла в свет. На этот раз она появилась на премии журнала «ОК». Певица для ковровой дорожки выбрала эффектный образ, который повеял весной.

Она была в струящемся платье Gucci с принтом и широкими рукавами-гофре. Артистка дополнила светлый наряд ботильонами золотого цвета. Она собрала волосы в хвост и подчеркнула темными тенями свои глаза. Воротник «Клодин» стал изюминкой образа.

Также на мероприятии предстали: Агата Муцениеце, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Эмин Агаларов, Марина Зудина, Ирина Пегова и другие звезды.

К слову, Орбакайте сопровождал муж Михаил Земцов и дочка Клавдия, но она с ним почти не позировала. Звездная семья выглядела счастливой. поклонники осыпали их комплиментами. «Кристина такая красотка», «Очень стильный образ», «Такая весенняя и яркая», — стали писать пользователи Сети.

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